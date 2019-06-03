В Путилково проводят акцию памяти в честь убитого героя-спецназовца
Жители подмосковного поселка Путилково собрались на месте гибели 24-летнего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, чтобы почтить его память. Об это сообщает телеканал «360».
Как отмечается, акция памяти проходит с 20.00. Она началась с минуты молчания. Информацию о мероприятии распространили через социальные сети.
Ранее сообщалось, что в СК доставили одного из убийц героя-спецназовца.
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.