В Путилково проводят акцию памяти в честь убитого героя-спецназовца

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Жители подмосковного поселка Путилково собрались на месте гибели 24-летнего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, чтобы почтить его память. Об это сообщает телеканал «360».

Как отмечается, акция памяти проходит с 20.00. Она началась с минуты молчания. Информацию о мероприятии распространили через социальные сети.

Ранее сообщалось, что в СК доставили одного из убийц героя-спецназовца.

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.