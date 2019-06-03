Дело возбуждено в отношении главы Госбюро расследований Украины

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту возможных нарушений со стороны директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы при увольнении четырех руководителей подразделений ГБР, передает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

Отмечается, что расследование поручили Национальной полиции Украины.

В заявлении на Трубу указывается, что он умышленно не выполнил решение суда, которым ему было запрещено без согласования с заместителями выполнять ряд полномочий, совершил служебную халатность, злоупотребил властью или служебным положением и разгласил данные досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили дело о захвате власти.