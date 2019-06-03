Май стал одним из самых теплых за историю метеонаблюдений

Последний месяц весны в 2019 году вошел в число восьми рекордно теплых месяцев за историю наблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по данным Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха на станции ВДНХ в столице превысила норму на 3градуса и составила 16,3°С. Наиболее холодной синоптики назвали ночь на 1 мая. Тогда температура воздуха немного превысила отметку в 0°С. 29 мая столбик термометра поднялся почти до 30°С и тем самым обозначил самый жаркий день за месяц.

До этого наиболее высокая средняя месячная температура воздуха была зафиксирована в 1897 году и составила 17,2°С.

Отмечается, что в московской области в начале мая температурные показатели не были такими радужными. Например, в Черустях наблюдались заморозки и похолодания до минус 5°С.

Ранее сообщалось, что москвичей на текущей неделе ожидает аномально жаркая погода.