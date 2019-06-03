Организатор взрыва в Лионе назвал свою цель

Обвиняемый по делу о взрыве в Лионе заявил, что заложил бомбу, чтобы посеять панику среди местных жителей, передает РИА «Новости»

24-летний Мохамед Меджуб также сообщил, что выбрал не самый мощный тип взрывчатки, поскольку его целью было не убивать, а «посеять страх».

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался.

В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.