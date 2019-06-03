Названы страны, где россияне быстро толстеют

Стало известно, какой тип отпуска чаще всего позволяет россиянам быстро набрать лишний вес, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта «Туту.ру».

Оказалось, что половина россиян вообще не поправляется во время отпуска.

Около 29% отдыхающих заявили, что едят все, что хотят, но приезжают домой в своем весе. Еще 17% очень строго следят за питанием даже на отдыхе, и не поправляются.

Оставшиеся респонденты сознались, что набирают вес на любом курорте, где действует система «все включено». 15% отметили, что из-за этой системы всегда приезжают пополневшими из Турции, но 12% также поддаются искушению и на российских курортах с так называемым «шведским столом».