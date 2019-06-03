Личность одного из убийц спецназовца в неравной драке установлена

Полиции удалось установить личность одного из участников драки в Подмосковье, в результате которой погиб российский военный. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, одним из нападавших является сотрудник бара, около которого произошла драка.

Как отмечается, спецназовец заступился за прохожего и погиб.

При этом погибших был ефрейтором и прослужил в спецназе около четырех лет.

Ранее сообщалось, что МВД разыскивает убийц заступившегося за прохожего спецназовца