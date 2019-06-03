Друг убитого толпой ножом в сердце спецназовца рассказал о его жизни

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Иван Шуханов рассказал о своем друге, спецназовце Никите Белянкине, который заступился за прохожего в Подмосковье и погиб. Об этом сообщает телеканал «360».

«Никита не мог просто пройти мимо», — сказал Шуханов.

По его словам, на Белянкина набросились несколько человек и им удалось повалить его на землю.

Он также добавил, что один из нападавших ударил спецназовца ножом в сердце.

Ранее СМИ сообщили, что убитый толпой ножом в сердце спецназовец служил в Сирии.