Друг убитого толпой ножом в сердце спецназовца рассказал о его жизни
Иван Шуханов рассказал о своем друге, спецназовце Никите Белянкине, который заступился за прохожего в Подмосковье и погиб. Об этом сообщает телеканал «360».
«Никита не мог просто пройти мимо», — сказал Шуханов.
По его словам, на Белянкина набросились несколько человек и им удалось повалить его на землю.
Он также добавил, что один из нападавших ударил спецназовца ножом в сердце.
Ранее СМИ сообщили, что убитый толпой ножом в сердце спецназовец служил в Сирии.