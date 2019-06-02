В России назвали «деградацией» снос бюста Жукова на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что уничтожение памятника маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове свидетельствует о разгаре националистической деградации на Украине. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам депутата, на Украине «только и умеют, что воевать с памятниками».

Он отметил, что, если бы Жуков был жив, то националисты, совершивший такой поступок, к памятнику близко бы не подошли.

«От одного его вида бежали бы дальше, чем видели», — добавил Козенко.

Он подчеркнул, что, когда на Украине закончится «гибридная» война, о все «современные негодяи ответят за бесчинства».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил уничтожение памятника Жукову в Харькове.