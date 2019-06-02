Число удаленных с ЕГЭ выпускников назвал Рособрнадзор

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За нарушения во время первых экзаменов удален 141 участник ЕГЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

По данным ведомства, чаще всего с экзамена удаляют за использование шпаргалок (56), мобильных телефонов и других средств связи (58). Кроме того, зарегистрирован один случай помощи участнику экзамена со стороны организаторов.

Отмечается, что результаты всех участников ЕГЭ, попавшихся на нарушении правил, аннулировали. Снова попытаться сдать экзамен они смогут только в следующем году.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны.

На данный момент прошли экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии.

Ранее сообщалось, что интернет-ресурсы ЕГЭ подверглись DDoS-атакам.