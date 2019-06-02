Человек погиб на украинском рок-фестивале из-за урагана

На украинском рок-фестивале Kozak FEST под Днепром из-за урагана погиб человек, передает УНИАН со ссылкой на главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что еще два человека пострадали, оба госпитализированы. Погибший был из числа обслуживающего персонала, уточнили в ведомстве.

Всего на концерте присутствовали порядка было 10 тысяч зрителей. Фестиваль проходил 1 июня, в это время начался сильный ливень, порывы ветра, гроза.

Ранее сообщалось, что ураган снес крышу на украинском рок-фестивале.