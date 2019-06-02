В Нефтеюганске подросток сжег венки у Вечного огня около памятника воину-освободителю, передает РИА «Новости».

В управлении МВД по Югре сообщили, что подросток был задержан, но не смог объяснить мотивы своего поступка.

При этом сообщается, что его никак не накажут, так как мальчику нет 14 лет.

В начале апреля в Нефтеюганске произошел аналогичный случай. 22-летний мужчина бросил в огонь венок, «чтобы погреться», на него заведено уголовное дело.

Ранее пьяный петербуржец бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле.