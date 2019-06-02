О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/12388363/upload-UQ0VLN16eJc-pic905-895x505-87585.jpg">

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА «Новости».

По его словам, конструкция зданий в результате взрывов не была повреждена, в основном оказались выбиты стекла.

Никитин заявил, что поставлена задача в ближайшие сутки заменить выбитые стекла, и пообещал выделить необходимые ресурсы на восстановление.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила, пострадали 85 человек.