Стало известно о пострадавших при столкновении поезда с бензовозом в Адыгее

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Адыгее пострадали 15 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Северо-Кавказской железной дороги.

По имеющимся данным, в числе пострадавших машинист поезда, его помощник, а также 13 пассажиров.

Пассажирский поезд столкнулся с бензовозом в Адыгее вечером 1 июня. В результате столкновения загорелся один вагон и грузовой автомобиль. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Ранее было известно об одном пострадавшем при столкновении поезда с бензовозом.