На Украине захотели закрыть все детдома

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что правительство начало менять систему поддержки сирот стране и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка, передает РИА «Новости».

По ее словам, до 2020 года детские дома будут работать в обычном режиме, но параллельно будет вестись работа по устройству детей в семьи. С 2023 года прием детей в детдома планируется полностью прекратить.

«В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье», — заявила Супрун.

Она добавила, что к 2023 году детдома заменят паллиативно-реабилитационные центры.

Ранее глава Минпросвещения России Ольга Васильева выступила за сокращение числа приемных детей в одной семье.