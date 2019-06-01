Три цистерны с топливом загорелись в Подмосковье
Руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин заявил, что в подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом на частном предприятии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, пожар произошел на площади в 200 квадратных метров.
Уточняется, что цистерны не полностью заполнены топливом.
На настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чеченской Республике.