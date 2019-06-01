Три цистерны с топливом загорелись в Подмосковье

Руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин заявил, что в подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом на частном предприятии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пожар произошел на площади в 200 квадратных метров.

Уточняется, что цистерны не полностью заполнены топливом.

На настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чеченской Республике.