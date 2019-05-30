Чехи стали массово скупать лошадиный корм

В Чехии начался ажиотаж вокруг кормовых добавок для лошадей, которые якобы способны помочь человеку. Об этом сообщает портал Aktualne.cz.

Продажи этих кормовых добавок для лошадей через интернет-магазины растут быстрее, чем для собак и кошек.

Врачи стараются развеять волну слухов, поскольку продукция предназначена исключительно для крупных парнокопытных. Однако множество пользователей на чешских форумах все равно рассказывают о «волшебном исцелении» и «чудодейственных свойствах» лошадиных препаратов.

Ранее сообщалось, что назван новый действенный способ для борьбы с жиром на животе.