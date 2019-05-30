СК проведет проверку после «кровавой» фотосессии около военного мемориала

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту фотосессии около военного мемориала «Малая земля» в Новороссийске, передает РИА «Новости».

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Молодые люди устроили стилизованную фотосессию около памятника 28 мая. Компания из четырех человек облила красной краской машину для имитации крови, а девушки начали фотографироваться в откровенных позах.