МВД переписало список опасных пород собак

МВД России представило сокращенный перечень потенциально опасных пород собак, сообщает РИА «Новости».

Включенных в список собак будет запрещено выгуливать без намордника и поводка в любом месте.

Ведомство неоднократно изменяло список, на данный момент в него входит 13 пород.

В МВД призывают опасаться собак породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.

Ранее египетские СМИ составили рейтинг опаснейших животных, обитающих на территории России.