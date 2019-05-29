Напавший на школьницу с топором объяснил свои действия моралью

Ударивший топором школьницу в Вольске подросток не признал вину в покушении на убийство, сообщает РИА «Новости».

Молодой человек заявил, что не хотел никого убивать, а только хотел «попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни».

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

По предварительной информации, между мальчиком и девочкой возник конфликт. Девочка получила травму и была госпитализирована.