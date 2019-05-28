Boeing 737 с 149 пассажирами аварийно сел в Иркутске

Самолет Boeing 737, летевший по рейсу Благовещенск-Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

По предварительным данным, пилоты запросили посадку из-за технической неполадки: у лайнера отказал высотомер.

Уточняется, что посадка самолета, на борту которого находились 149 пассажиров, прошла успешно, и никто не пострадал.

Планируется, что в скором времени специалисты осмотрят лайнер, чтобы выяснить точную причину неисправности.

Ранее сообщалось, что неисправный Boeing 737 экстренно сел в Сургуте.