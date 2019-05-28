СК завел дело после нападения на редакцию в Ставрополе

Следственный комитет завел дело в отношении 72-летнего мужчины, который напал на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Как отмечается, было возбуждено дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.

Предварительно следователи выяснили, что напавший на редакцию принес главному редактору статью про Сталина и требовал ее немедленно опубликовать. Когда ему отказали, он вытащил нож и напал на людей. В результате резни пострадали четверо журналистов.

Кроме того, было установлено, что напавший с ножом мужчина психически болен.

Уточняется, что следствие намерено просить суд об аресте задержанного.