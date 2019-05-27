Мужчина сломал позвоночник 10-летнему ребенку за мат

На юге Москвы на одной из детских площадок мужчина сломал позвоночник 10-летнему ребенку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, мальчику также диагностировали ушиб грудины. После случившегося он был доставлен в московскую больницу.

По данным сайта «kp.ru», причиной нападения на ребенка стали матерные слова, которые мальчик произнес на детской площадке.

Уточняется, что на настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске охранники одного из торговых центров сломали девочке позвонок, протащив ее по лестнице.