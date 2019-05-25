Опубликованы новые снимки подозреваемого во взрыве в Лионе

Полиция французского города Лион опубликовала новые снимки подозреваемого в организации взрыва на одной из улиц города, сообщает RT.

«Новые фотографии и описание мужчины, который подозревается в организации взрыва в Лионе на улице Виктора Гюго. Если вы обладаете информацией, помогите нам», — говорится в сообщении полиции.

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался.

В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.