Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали около 50 человек. Они получили легкие ранения, ожоги, а также отравились продуктами горения. По предварительным данным, никто не погиб.

Уточняется, что боцман одного из судов, который стоял у терминала по соседству с гонконгским судном, услышал звук взрыва, а после увидел контейнер, который взлетел высоко над судном и был окутан густым белым дымом. Причем за этим взрывом последовали еще несколько, после чего начался пожар.

На настоящий момент причины взрыва и возгорания неизвестны. Также неизвестно, какой именно груз находился во взорвавшихся контейнерах.

Ранее сообщалось, что при взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек.