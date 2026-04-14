Армия России за ночь сбила 97 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1511-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1511-й день
Александр Река/ТАСС

Более 29 тысяч человек пострадали от рук ВСУ за время конфликта, заявили в СК. В Запорожской области ударом повреждено энергетическое оборудование, Мелитополь обесточен. Пять человек пострадали при атаке украинских дронов на Елец. Армия России за ночь сбила 97 беспилотников ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:30

ВСУ за сутки 17 раз обстрелял приграничные районы Курской области из артиллерийских орудий, а также сбросил с беспилотников семь взрывных устройств, написал губернатор региона Александр Хинштейн.

9:15

За неделю с 6 по 12 апреля в результате атак ВСУ погибли 29 мирных жителей, в том числе три ребенка. Об этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил в еженедельном докладе. При этом два человека, включая ребенка, были убиты во время действия пасхального перемирия.

8:57

Причал и баржа получили повреждения в результате удара по порту в украинском городе Измаиле, утверждают в военной администрации Одесской области.

8:38

За сутки над территорией ДНР уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в штабе обороны республики.

8:15

Судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших во время вторжения ВСУ в приграничные районы, остается неизвестной, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

8:13

За время конфликта от действий ВСУ пострадали более 29 тысяч мирных жителей, включая 1168 детей, раскрыли в Следственном комитете России.

8:10

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий: «Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена».

По данным портала «Украина.ру», в Мелитополе после серии взрывов на подстанции пропало электричество.

8:08

Аэропорт Нижнего Новгорода с 6:00 в целях безопасности не принимает и не отправляет самолеты, сообщили в Росавиации.

8:05

🔴 Женщина погибла, еще пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Ельцу в Липецкой области, — губернатор Игорь Артамонов.

8:02

Армия России средствами ПВО за ночь сбила 97 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Крымом и Азовским морем, объявили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1511-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

