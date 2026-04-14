Влюбленный россиянин украл у женщины золотую цепочку после неудачного поцелуя

dekazigzag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Пензе полиция задержала 38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже золотой цепочки с кулоном. Об этом сообщает УМВД региона.

44-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что знакомый сорвал с нее украшение. Оперативники установили причастность к преступлению 38-летнего пензенца. Мужчину задержали. На допросе он признал вину и рассказал, что распивал вместе с женщиной спиртное.

Затем он решил проводить ее до дома. У подъезда мужчина попытался поцеловать женщину, но она укусила его за язык. Разозлившись, он сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и ушел. Позже мужчина собирался вернуть украшение, но не успел — его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Оренбурге 38-летний мужчина украл у бывшей избранницы украшения и спрятал их в нижнем белье. Инцидент произошел в квартире потерпевшей — она пригласила в гости экс-возлюбленного, чтобы тот помог по хозяйству. Однако вместо работы мужчина стал пить спиртное, и хозяйка вместе с дочерью попытались выставить его из жилища. После этого гость сорвал с шеи бывшей сожительницы две серебряные цепочки с золотыми кольцами, крестиком и подвеской.

Ранее на Сахалине мужчина ограбил возлюбленную, чтобы уйти от нее и снять жилье.

 
