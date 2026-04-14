Китай осудил блокаду Ирана

Ван И: блокировка иранских портов не служит «общим интересам» мира

Китай не поддерживает блокаду Ирана американским флотом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что блокировка иранских портов не служит «общим интересам» мира. Глава МИД КНР призвал международное сообщество «активизировать свои усилия по содействию мирным переговорам».

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

