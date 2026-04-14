Россиянин попал в больницу с отравлением, перепутав уксус с водкой

В Оренбургской области мужчина перепутал уксус с водкой и попал в больницу

В Оренбургской области 58-летний мужчина госпитализирован с острым отравлением после того, как перепутал уксус с водкой. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Бузулукском районе. Мужчина распивал спиртные напитки и по ошибке выпил уксусную эссенцию. Пострадавший госпитализирован с острым отравлением. Подробности о его состоянии неизвестны.

О случившемся в полицию сообщили медики, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Чувашии пенсионерка случайно выпила уксус вместо воды. Пенсионерка получила химический ожог ротовой полости и пищевода, случайно перепутав 70% уксус с водой. Ее экстренно госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи провели пациентке промывание желудка через зонд и инфузионную терапию. После необходимого лечения состояние пожилой женщины улучшилось.

Ранее в Приморье мальчик перепутал средство для труб с колой и провел в больнице 11 дней.