Мадридский «Атлетико» уступил каталонской «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира.

Ответная встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:2.

Ламин Ямаль забил мяч за «Барселону» на 4-й минуте матча. Удвоил преимущество гостей Ферран Торрес на 24-й минуте, но еще до перерыва один мяч отыграл Адемола Лукман. На 80-й минуте матча был удален игрок «Барселоны» Эрик Гарсия за фол последней надежды на Александре Серлоте.

В первом матче «Атлетико» победил со счетом 2:0.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

