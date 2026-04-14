В небе над Тегераном заметили российские вертолеты Ми-28

ВВС Ирана задействовали как минимум два российских ударных вертолета Ми-28 для полета над Тегераном. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Недавно поставленные российские ударные вертолеты Ми-28 совершили облет иранской столицы в знак демонстрации военной силы», — пишет MWM.

Как отмечает издание, факт наличия дорогостоящих вертолетов на вооружении Ирана после месяца интенсивных бомбардировок со стороны Израиля и США свидетельствует об устойчивости возможностей страны. Журналисты пишут, что Ми-28 — это единственные боевые вертолеты, которые есть у Исламской Республики. Они не использовались в боевых действиях, однако потенциально могут внести вклад в борьбе с США и Израилем. В частности, их можно использовать в отражении атак дронов и ракет.

До этого СМИ сообщили о прибытии российских вертолетов в Иран. Фотографии российских ударных вертолетов Ми-28НЭ (по классификации НАТО — Havoc), поставленных Ирану, были опубликованы в открытых источниках. На одном из снимков вертолет Ми-28НЭ запечатлен в цифровом камуфляже. Аналогичная окраска применялась на Ми-28НЭ, представленном на форуме «Армия-2018».

