Велосипедиста, на которого напал медведь, спас проезжавший мимо водитель

В Эстонии медведь напал на велосипедиста, спасти его помог проезжавший мимо водитель. Об этом пишет Maaleht.

Несчастный случай произошел в уезде Ляэне-Вирумаа в прошлую пятницу, 10 апреля, с велосипедистом, который возвращался домой после поездки в магазин.

Мужчина столкнулся с диким животным на асфальтированной дороге примерно в двух километрах от деревни Вяйке-Маарья. По данным издания, медведь начал преследовать человека, а затем стащил его с велосипеда.

Пострадавший попытался отбиться сумкой, но силы были неравны. В этот момент рядом проезжал автомобиль, и животное убежало после того, как водитель посигналил. Велосипедист отделался порванной одеждой и рюкзаком, а также легкими травмами, госпитализация ему не понадобилась.

Охотники отмечают, что сейчас численность медведей в Эстонии растет, а молодые особи все чаще выходят к людям. Тем не менее в конце сентября 2025 года Таллиннский окружной суд приостановил действие разрешения на отстрел животных в текущем сезоне.

