Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Велосипедиста, на которого напал медведь, спас проезжавший мимо водитель

Tom Havranek/Shutterstock/FOTODOM

В Эстонии медведь напал на велосипедиста, спасти его помог проезжавший мимо водитель. Об этом пишет Maaleht.

Несчастный случай произошел в уезде Ляэне-Вирумаа в прошлую пятницу, 10 апреля, с велосипедистом, который возвращался домой после поездки в магазин.

Мужчина столкнулся с диким животным на асфальтированной дороге примерно в двух километрах от деревни Вяйке-Маарья. По данным издания, медведь начал преследовать человека, а затем стащил его с велосипеда.

Пострадавший попытался отбиться сумкой, но силы были неравны. В этот момент рядом проезжал автомобиль, и животное убежало после того, как водитель посигналил. Велосипедист отделался порванной одеждой и рюкзаком, а также легкими травмами, госпитализация ему не понадобилась.

Охотники отмечают, что сейчас численность медведей в Эстонии растет, а молодые особи все чаще выходят к людям. Тем не менее в конце сентября 2025 года Таллиннский окружной суд приостановил действие разрешения на отстрел животных в текущем сезоне.

Ранее вышедший из спячки медведь загнал туриста на дерево в Сочи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
