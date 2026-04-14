Мишустин назначил экс-помощника секретаря Совбеза Коновальчика на пост в ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-помощника секретаря Совета безопасности России Павла Коновальчика первым заместителем гендиректора информационного агентства ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Коновальчика Павла Михайловича первым заместителем генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», — говорится в тексте распоряжения.

С июля 2024 года по март 2026 года Коновальчик занимал должность помощника секретаря Совбеза РФ.

13 марта сообщалось, что Коновальчика освободили от должности помощника секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в связи с переходом на другую работу.

Журналисты утверждали, что экс-помощник секретаря Совбеза России начнет работать в сфере «информационно-аналитического направления по обеспечению национальной безопасности государства». В пресс-службе подчеркнули, что Коновальчик является высококвалифицированным управленцем стратегического уровня.

Ранее Путин провел кадровые перестановки в министерстве иностранных дел РФ.