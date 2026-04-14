Во Франции продажи шампанского рискуют упасть третий год подряд

Виноградникам Шампани (северо-восток Франции) из-за заморозков нанесен серьезный ущерб. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).

В CIVC отметили, что виноградники потеряли до 40% почек. Это до крупнейший ущерб с 2003 года.

«В этом году заморозки произошли относительно в обычное время. Однако развитие виноградных лоз опережало график примерно на три недели», — сообщили в CIVC.

Пока специалисты не могут точно оценить, как это повлияет на объемы урожая, сообщает агентство. В CIVC пояснили, что цикл формирования виноградных лоз еще не завершен, а погодные условия в ближайшие месяцы будут играть важную роль, вплоть до сбора урожая. При этом организация заверяет, что объем собранного винограда не повлияет на качество будущего вина.

До этого французские производители шампанского продали по итогам 2024 года 271,4 млн бутылок этого алкогольного напитка, что на 9,2% меньше, чем за год до этого. Тогда как в 2023 году объем поставок составил 299 млн бутылок, что на 8,2% ниже показателя 2022 года.

