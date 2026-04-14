Путин учредил символику Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин своим указом учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что решение об учреждении такой символики было принято «в целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества». Герб, знамя и флаг ВсКО могут размещаться на зданиях, где находятся органы ВсКО, и охраняются законом.

Также глава государства подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества.

До этого атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов сообщил, что более 50 тысяч казаков приняли участие в специальной военной операции (СВО). По его словам, свыше 5,5 тысяч казаков, принявших участие в спецоперации, были удостоены других государственных наград.

