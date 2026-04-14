Израиль, Ливан и США согласились начать прямые переговоры

Госдеп: Израиль, Ливан и США согласились начать прямые переговоры
Представитель американского Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. Его слова приводит РИА Новости.

«Все стороны согласились начать прямые переговоры», — сказал он.

По словам дипломата, стороны согласуют время и место встречи.

14 апреля в США прошли переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах придется работать, учитывая «десятилетия истории и сложностей».

7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось.

Ранее США пообещали Ливану финансовую помощь в случае успешных переговоров с Израилем.

 
