В Дагестане частично обрушился жилой дом из-за оползней

В селе Уркарахе в республике Дагестан из-за оползней произошло частичное обрушение жилого дома. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы утверждают, что сначала увидели серьезную трещину в жилом двухэтажном доме. Затем услышали скрежет, и дом начал разваливаться по кирпичикам», — говорится в посте.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

4 апреля минэнерго республики сообщало, что оползень и камнепад повредили газопроводы в двух районах Дагестана. В ведомстве уточнили, что в Казбековском районе из-за полного разрыва надземного межпоселкового газопровода высокого давления после оползня без газа остались 110 человек. В Акушинском районе камнепад повредил распределительный газопровод в селе Аметеркмахи. Подача газа не останавливалась, но под угрозой отключения были 320 человек.

14 апреля пресс-служба главы региона сообщила о создании оперативной мобильной группы по выявлению оползневых процессов. В нее вошли специалисты МЧС, Минстроя и геологи.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».

 
