Губерниев рассказал о состоянии здоровья тренера «Балтики»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в эфире «Матч ТВ», что тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев чувствует себя хорошо после операции на желудочно-кишечном тракте.

«Доброго здоровья и скорейшего выздоровления тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Разговаривал с ним буквально час назад. Чувствует себя хорошо, продолжает лечение и скоро вернётся к работе», — сказал Губерниев.

Специалисту вырезали 20 сантиметров кишечника. В последнее время Талалаев сидел на диете, мало ел, периодически принимал антибиотики.

Талалаеву сделали биопсию, чтобы исключить рак. Официальный диагноз: дивертикулит. Талалаева уже выписали из реанимации в обычную палату.

24 марта Талалаев заявил, что не испытывает уважения к швейцарскому специалисту Фабио Челестини, работающему в ЦСКА.

Так наставник балтийцев ответил на вопрос о возможном рукопожатии с тренером столичной команды после конфликта, случившегося в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее «Балтика» сделала заявление об операции Талалаева.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
