В Госдуме заявили о движении Германии к нацизму

Германия «семимильными шагами» идет к «возрождению нацизма», становится «локомотивом» процессов милитаризации Европы и создания военного союза против России. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что у России «нет шансов» на победу в конфликте на Украине. Слуцкий считает, что слова Мерца говорят «о переходе Германии на новую ступень поддержки неонацистской хунты».

«Берлин продолжает толкать укрохунту на войну с РФ, используя и дух, и букву геббельсовской пропаганды. С таким канцлером Германия идет семимильными шагами к возрождению нацизма на европейском континенте руками бандеровцев, обрекая на повторение трагических ошибок прошлого. В ситуации, когда зашатались основы НАТО, ФРГ становится локомотивом процессов милитаризации Европы и создания военного союза против России», — отметил он.

По словам депутата, Германия сотрудничает с Киевом не ради мира, а для наращивания военного потенциала и формирования «антироссийского плацдарма» во всей Европе. И это означает подготовку «к новой войне», в которой «может не быть победителей», считает он.

Также Слуцкий подчеркнул, что немецкий народ, согласно опросам, не поддерживает Украину, однако Мерц намерен «втравить» его в конфликт с Россией.

«Горе тому канцлеру, которого больше волнует «стратегическое партнерство» с укрофашистами, а не благополучие собственных граждан. А про «шансы на победу» – лучше бы учил историю собственной страны», – написал депутат.

В апреле посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что уровень русофобии в Германии достиг самого высокого уровня за весь период после Второй мировой войны, и она приобрела «беспрецедентные масштабы».

Ранее СМИ рассказали о милитаризации сознания европейцев.