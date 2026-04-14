Власти заявили о пожаре на пороховом заводе в Казани, есть пострадавшие

На пороховом заводе в Казани произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкций. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова, передает информационная служба «Вести».

В результате ЧП есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь, рассказала Галимова. По ее словам, причина случившегося носит техногенный характер, при этом технологический процесс производства не остановлен.

«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — подчеркнула глава пресс-службы.

Telegram-канал Kazan First пишет, что на одном из предприятий в Кировском районе Казани вечером произошел взрыв. Известно о трех людях, получивших травмы, отмечают журналисты.

О взрыве в Кировском районе Казани, где находится пороховой завод, ранее сообщили местные жители. По их словам, в районе предприятия слышали хлопок, затем по району прокатилась сильная волна. В том месте, где расположено производство, также видели дым.

