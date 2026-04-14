В Петербурге задержали подростка, забравшегося на крышу Спаса на Крови

РЕН ТВ: подросток взобрался на крышу храма в центре Петербурга и был задержан

В центре Санкт-Петербурга подросток забрался на крышу храма Воскресения Христова на крови и был задержан, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 13 апреля и привлек внимание прохожих, которые заметили юношу на куполе и вызвали экстренные службы. По данным СМИ, к делу привлекли сотрудников МЧС, которые сняли руфера с крыши при помощи пожарной лестницы, после чего его передали правоохранителям.

Сейчас подростком занимается отдел по делам несовершеннолетних. Специалисты также проверят, не был ли причинен ущерб зданию храма. Обстоятельства происшествия уточняются.

20 марта росгвардейцы задержали туристов, гулявших по крыше здания в центре города. Персонал здания заметил нарушителей и нажал тревожную кнопку. Четверо мужчин спустились на землю самостоятельно, но 26-летний гражданин был настолько пьян, что не мог встать. В итоге с крыши его пришлось снимать спасателям.

Ранее в Петербурге руфер забрался на высоту и сломал позвоночник, сорвавшись вниз.