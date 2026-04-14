Уборщица нашла в квартире взрывчатку и наркотики на 1 млн долларов

В Австралии женщина во время уборки нашла в квартире взрывчатку и наркотики

В Мельбурне уборщица обнаружила в арендованном жилье наркотики, оружие и взрывчатые вещества на сумму более миллиона долларов. Об этом сообщает портал News.com.

Инцидент произошел в Мельбурне в районе Кейлор-Ист. Уборщица, работавшая в доме для краткосрочной аренды, наткнулась на тайник и вызвала полицию. В одной из комнат были обнаружены запрещенные вещества, взрывчатка и оружие.

Специалисты провели контролируемые взрывы и обезвредили устройства. В ходе расследования выяснилось, что жилье было забронировано на несколько недель. Правоохранители ищут белый автомобиль Toyota Camry, который часто появлялся у этого дома во время сдачи квартиры в аренду.

До этого телеканал CBS сообщал, что оперативники ФБР обнаружили при аресте мужчины в штате Вирджиния крупнейший в истории бюро тайник со взрывчаткой — в тайнике было обнаружено более 150 готовых к использованию самодельных взрывных устройств.

Ранее сотрудники ФБР обнаружили тайник с нацистской символикой в Вашингтоне.