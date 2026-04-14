Пьяный россиянин схватился за топор, чтобы бороться с демонами

В Подмосковье дебошир пытался разогнать демонов топором и был задержан

В подмосковном Ступино росгвардейцы задержали местного жителя, который бегал с топором около детской площадки. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Овражная. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, 46-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, размахивал топором и создавал угрозу для окружающих.

Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, он попытался сопротивляться, однако его быстро обезвредили и передали полиции.

По словам задержанного, он якобы пытался «разогнать демонов». В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

