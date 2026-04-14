Пьяный россиянин схватился за топор, чтобы бороться с демонами

В Подмосковье дебошир пытался разогнать демонов топором и был задержан
ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Московской области

В подмосковном Ступино росгвардейцы задержали местного жителя, который бегал с топором около детской площадки. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Овражная. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, 46-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, размахивал топором и создавал угрозу для окружающих.

Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, он попытался сопротивляться, однако его быстро обезвредили и передали полиции.

По словам задержанного, он якобы пытался «разогнать демонов». В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

До этого пьяный мужчина страдал от галлюцинаций и разбился, спускаясь по простыням с девятого этажа. Инцидент произошел в деревне Сапроново городского округа Домодедово. Всю ночь мужчина кричал в окно, мешая соседям. Утром жители многоэтажки вызвали полицию и скорую. Когда правоохранители попытались попасть в квартиру, мужчина повторял, что его заперли, а затем упал с высоты, спасти его не смогли.

Ранее мать вырвала зубы у пятилетней дочери, решив, что в нее вселились демоны.

 
