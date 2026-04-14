США пообещали Ливану финансовую помощь в случае успешных переговоров с Израилем

Успешное завершение переговоров между Бейрутом и Иерусалимом позволит разблокировать масштабную помощь для восстановления Ливана. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт, передает РИА Новости.

«Эти переговоры потенциально могут открыть путь к масштабной помощи на цели восстановления и экономическому возрождению Ливана, а также расширить инвестиционные возможности для обеих стран», — сказал он.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном придется работать, учитывая «десятилетия истории и сложностей».

7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось.

Ранее армия Ливана выступила против разоружения «Хезболлы».