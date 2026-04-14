Краснодарец сменил фамилию и обманул банки на полмиллиона

В Краснодаре мужчина сменил фамилию, чтобы не платить по кредитам

В Краснодаре полиция задержала 45-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщает городское управление МВД.

Краснодарец с плохой кредитной историей умышленно сменил фамилию, поменял паспорт и набрал в разных банках кредитов на полмиллиона рублей. Когда подошел срок выплат, мужчина решил не возвращать деньги.

Сотрудники одного из банков обратились в правоохранительные органы, оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 45-летнего местного жителя. Выяснилось, что он намеренно поменял фамилию, а взятые в кредит деньги потратил на развлечения и продукты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Свердловской области грабителя выдал паспорт, забытый на месте преступления. обвиняемый пришел в ювелирный салон «Оникс» под видом покупателя и стал выбирать обручальные кольца. Воспользовавшись невнимательностью продавца, он похитил планшет с ювелирными изделиями на сумму почти 1,85 млн рублей и скрылся. Мужчину быстро задержали, оперативники нашли на месте преступления забытый им паспорт.

