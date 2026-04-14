В Тюмени задержали мать младенца, найденного без признаков жизни в лесополосе

В Тюмени установили личность матери ребенка, найденного в лесополосе. Ею оказалась 24-летняя местная жительница. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 8 марта подозреваемая родила девочку в квартире дома, расположенного по улице Блюхера. Дождавшись темноты, она положила новорожденную в сумку и оставила ее в лесополосе, где она была обнаружена месяц спустя.

Возбуждено дело по ст. 106 УК РФ. Матери ребенка грозит ограничение свободы на 2-4 года или лишение свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие, назначен комплекс экспертиз, с участием подозреваемой выполняются следственные действия.

Накануне сообщалось, что 12 апреля подростки нашли тело младенца на Игримской улице. Как рассказали очевидцы, сверху на девочку набросали много листьев. К моменту, когда ее обнаружили, она уже была «немного посиневшей».

