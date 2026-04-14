Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Тюмени задержали мать младенца, найденного без признаков жизни в лесополосе

СК: матерью девочки, найденной в тюменском парке, оказалась 24-летняя девушка
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Тюмени установили личность матери ребенка, найденного в лесополосе. Ею оказалась 24-летняя местная жительница. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 8 марта подозреваемая родила девочку в квартире дома, расположенного по улице Блюхера. Дождавшись темноты, она положила новорожденную в сумку и оставила ее в лесополосе, где она была обнаружена месяц спустя.

Возбуждено дело по ст. 106 УК РФ. Матери ребенка грозит ограничение свободы на 2-4 года или лишение свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие, назначен комплекс экспертиз, с участием подозреваемой выполняются следственные действия.

Накануне сообщалось, что 12 апреля подростки нашли тело младенца на Игримской улице. Как рассказали очевидцы, сверху на девочку набросали много листьев. К моменту, когда ее обнаружили, она уже была «немного посиневшей».

Ранее мать сбросила своего младенца в колодец, чтобы он не мешал ей выйти замуж второй раз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!