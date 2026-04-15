Слова Мадьяра о российских энергоносителях вызвали беспокойство в Киеве

Киев обеспокоен намерениями Мадьяра сохранить поставки энергоносителей из России
Bernadett Szabo/Reuters

Заявление главы победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра о намерении сохранить поставки российских энергоносителей вызвало беспокойство у властей Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В статье говорится, что позиция будущего венгерского премьер-министра может вызвать новый виток напряженности в отношениях Киева и Будапешта. Украина полностью поддерживает позицию Евросоюза о полном отказе от энергоносителей из России, прекратив транспортировку нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». Поэтому украинские власти вряд ли согласятся с планами Мадьяра и дадут согласие на возобновление работы трубопровода даже для налаживания диалога с новым венгерским правительством.

Кроме того, напоминает издание, между Киевом и Будапештом сохраняются и другие серьезные разногласия, препятствующие улучшению двусторонних отношений.

13 апреля Мадьяр заявил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России. Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.

 
