Пассажирский поезд загорелся в Болгарии

Пассажирский поезд загорелся в районе города Роман в Болгарии, передает Nova TV.

Как отмечается, около 20:00 (совпадает с мск) загорелся поезд, следующий по маршруту София - Горна Оряховица.

После этого машинисты остановили локомотив и эвакуировали пассажиров. Также машинисты попытались самостоятельно потушить пожар.

По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются детали произошедшего и причины возгорания поезда.

Ранее сообщалось, что в Каире поезд сошел с рельсов и загорелся.