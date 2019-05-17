Раскрыты мотивы матери брошенной девочки в поликлинике Москвы

Женщина, оставившая ребенка в одной из московских поликлиник, некоторое время назад рассталась с отцом дочери и хотела наладить личную жизнь с новым партнером. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, она бросила двухлетнюю девочку в поликлинике, потому что та якобы мешала ей обустроить личную жизнь.

Уточняется, что женщина является гражданкой Украины.

Ранее сообщалось, что задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».