Air Astana отвергла сообщения об «экстренной» посадке своего самолета в Шереметьево

Представители казахстанской Air Astana заявили, что 16 мая их самолет выполнил штатную посадку в московском Шереметьево, передает РИА «Новости».

В авиакомпании подчеркнули, что сорокаминутная задержка рейса КС873 Нур-Султан — Москва является следствием «отложенного дефекта» воздушного судна, который позволяет эксплуатировать самолет.

«Перед посадкой в аэропорту Шереметьево с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту «Шереметьево» полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути», — сообщили в Air Astana.

Представители добавили, что пилот борта не объявлял экстренной посадки.

Ранее поступали сведения, что данный самолет якобы совершил экстренную посадку.