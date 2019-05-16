Власти отчитались о задержаниях протестующих против храма в Екатеринбурге

В Министерстве общественной безопасности Свердловской области заявили, что на несогласованной акции в сквере на месте строительства храма святой Екатерины задержаны 33 человека. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве уточнили, что большая часть протестующих против строительства храма покинула сквер к 1.00 мск.

Ранее сообщалось, что недовольных сооружением храма оттесняют от стройки.

Также ранее поступали сведения о 16 арестованных в результате акции протеста.